Копим на безбедную старость: Что сделать, чтобы перестать работать в 35–40 лет

Руководитель Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина рассказала kp.ru, как рассчитать капитал, необходимый для того, чтобы перестать работать в 35–40 лет. Для этого, по её словам, существует правило двадцати пяти лет.

«Нужно свои ежемесячные расходы умножить на 12 и на 25. То есть, в общей сложности на 300. К примеру, если вы тратите 100 000 рублей в месяц, нужен капитал в 30 миллионов рублей», — объяснила экономист.

Логика расчёта основана на предположении, что капитал будет приносить около 4% годовых в реальном выражении (с учётом инфляции), тогда при разумных тратах деньги могут не заканчиваться. При росте цен примерно на 6% в год доходность вложений должна быть не ниже 10-12%, чтобы учитывать налоги и сохранять реальную прибыль. Сейчас банковские вклады в России в среднем дают 11-14% годовых, поэтому расчёты в целом соответствуют рыночной ситуации, заключила эксперт.

