Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 06:46

Копим на безбедную старость: Что сделать, чтобы перестать работать в 35–40 лет

Обложка © Life.ru

Руководитель Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина рассказала kp.ru, как рассчитать капитал, необходимый для того, чтобы перестать работать в 35–40 лет. Для этого, по её словам, существует правило двадцати пяти лет.

«Нужно свои ежемесячные расходы умножить на 12 и на 25. То есть, в общей сложности на 300. К примеру, если вы тратите 100 000 рублей в месяц, нужен капитал в 30 миллионов рублей», — объяснила экономист.

Логика расчёта основана на предположении, что капитал будет приносить около 4% годовых в реальном выражении (с учётом инфляции), тогда при разумных тратах деньги могут не заканчиваться. При росте цен примерно на 6% в год доходность вложений должна быть не ниже 10-12%, чтобы учитывать налоги и сохранять реальную прибыль. Сейчас банковские вклады в России в среднем дают 11-14% годовых, поэтому расчёты в целом соответствуют рыночной ситуации, заключила эксперт.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar