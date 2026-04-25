Проблема не только в нефти: Война в Иране может вызвать мировой дефицит ещё одного вида сырья

Конфликт в Персидском заливе сделал реальной угрозой мирового дефицита серы — вещества, используемого не только в производстве удобрений, но и в металлургии, автопроме и других отраслях. Об этом пишет Forbes.

На страны Персидского залива приходится до четверти мирового рынка серы и почти половина её международной торговли. Даже Россия, которая восемь лет назад была крепким производителем, сегодня вынуждена импортировать этот материал из-за рубежа.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), в 2025 году в мире выпустили 84 миллиона тонн серы. Китай стал главным производителем (19 млн тонн), США заняли второе место (8,1 млн тонн). Совокупный объём выплавки серы в государствах Ближнего Востока составляет не менее 20 миллионов тонн.

«Серу получают в основном из нефти и газа путём выделения из них сернистых соединений и превращения их в сероводород, который затем перерабатывается в сам химический элемент», — говорится в материале издания.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире производитель презервативов, малайзийская Karex Bhd (бренд Durex), намерен поднять отпускные цены на 20–30%. Причём если сбои в цепочках поставок, вызванные конфликтом в Персидском заливе, затянутся, стоимость продукции может вырасти ещё сильнее.