Названо сырьё, имеющееся исключительно у России

Бадделеитовый концентрат, который используют в высокотемпературных технологиях, производят только в России. Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По её словам, в других странах при переработке руд с циркониевых месторождений получают лишь цирконовые концентраты. В российском случае бадделеит выделяют как попутный продукт. Выпуск этого материала сосредоточен на одном предприятии. Концентрат применяют при изготовлении огнеупорных материалов.

Эксперт отметила, что из-за узкой специализации и уникальности цена бадделеитового концентрата не привязана к обычным колебаниям мирового рынка. На спотовом рынке он, как правило, стоит более 2400 долларов за тонну.

