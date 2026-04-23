Мода предков возвращается: Россияне массово скупают одежду из крапивы и конопли

В России резко вырос интерес к одежде из натуральных материалов, включая коноплю и крапиву. На фоне дефицита сырья часть тканей начали поставлять из Китая. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

На российском рынке зафиксирован заметный рост спроса на одежду из экологичных тканей. За последний год продажи подобных изделий увеличились более чем в два раза. Наибольший интерес вызывают вещи из конопли и крапивы — из них шьют рубашки, халаты и традиционные модели с национальными элементами.

Если раньше подобные заказы чаще делали люди старшего возраста, то сейчас тренд подхватила и молодёжь, которая отказывается от синтетики в пользу натуральных материалов. В отрасли отмечают, что отечественное производство не успевает за растущим спросом, из-за чего часть сырья приходится закупать за рубежом.

Основные поставки сейчас идут из Китая, где налажен выпуск необходимых тканей в больших объёмах. Эксперты добавляют, что конопляные материалы считаются более экономичными в производстве по сравнению с хлопком, так как требуют меньше ресурсов при выращивании. Отдельно подчёркивается, что мировой рынок одежды из конопли продолжает расти и в ближайшие годы может удвоиться по объёму.

