«И в 30, и в 50»: Арт-эксперт рассказала, какие аксессуары не выходят из моды и служат годами

Среди аксессуаров, которые служат десятилетиями, а не сезонами, особенно выделяются сумка из мягкой кожи и шарф. Об этом рассказала фешен-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семёнова.

«Качественная сумка из мягкой кожи не имеет возраста, она обретает его с вами. Первая серьёзная инвестиция в себя, которая говорит о том, что вы пришли надолго», — пояснила специалист «Газете.ru». Главное правило — отсутствие лишнего декора: чем проще форма и лучше материал, тем дольше вещь остаётся современной.

Шарф большого размера эксперт назвала самым честным аксессуаром. Он не врёт и не пытается омолодить или состарить, а просто согревает и украшает. Материал должен быть только натуральным: кашемир, меринос или смесовая ткань с шелком.

Платок, по мнению арт-директора, станет универсальным «переводчиком»: в 30 лет его используют как яркое пятно, повязывая на голову вместо обруча или на сумку вместо брелока, а в 50 — как инструмент элегантности. Мелкий горох, тонкая полоска или абстрактный рисунок работают всегда.

Ещё один вариант долгосрочной инвестиции — перчатки. Семёнова считает, что это единственный аксессуар, который раскрывает возраст не владельца, а его воспитания. Классические кожаные модели длиной до запястья с аккуратной строчкой можно надеть и в 30 на свидание, и в 50 на деловую встречу. Цвет имеет значение: чёрные, песочные, тёмно-синие и бордовые не стареют.

