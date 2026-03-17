Стилист Лисовец назвал 5 вещей, которые выдают в вас отсутствие вкуса весной 2026 года

Известный стилист и эксперт моды Владислав Лисовец составил список предметов гардероба, которые уже не будут модными в предстоящем сезоне. Эксперт призывает в беседе с Life.ru отказаться от привычных сочетаний, чтобы не создавать образ, который кажется окружающим неоригинальным и заурядным.

Самый главный антитренд на весну 2026-го как для мужчин, так и для женщин — это кроссовки, особенно высокие кроссовки у мужчин. Это очень устаревший тренд. Владислав Лисовец Стилист и эксперт моды

Также в антитренды попал объёмный оверсайз и верхняя одежда с покатыми, обвисшими плечами. Стилист предостерёг от ношения капюшона, накинутого поверх тренча или плаща.

По мнению эксперта, сочетание широких джинсов, белых кед и бейсболки превращает внешний вид в нечто массовое и совсем неинтересное. Подобные комплекты давно потеряли актуальность.

В список неудачных решений вошли и некоторые элементы имиджа. Например, высокий хвост может придать облику провинциальности и неаккуратности.

Среди аксессуаров Лисовец выделил очки, спущенные на кончик носа, и привычку носить сумку перед собой. Такие детали, по его словам, портят общее впечатление от стиля и выглядят немодно.

Заядлым модникам и модницам не стоит расстраиваться, если Лисовец прошёлся по их любимым вещам. Моду набирает этника — специалисты обращаются к прошлому и истории, чтобы внести аутентичность в современную креативную индустрию: дизайн, одежду и т.п.