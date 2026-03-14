Дизайнер объяснила моду на этнику в России интересом к своим корням и наследию

В России наметилась модная тенденция — интерес к этническим элементам. Специалисты обращаются к прошлому и истории, чтобы внести аутентичность в современную креативную индустрию: дизайн, одежду и т.п. Этот вектор развития продолжится, рассказала журналисту Life.ru заведующая отделом Лаборатории исследования креативных индустрий Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Виктория Боос.

«Я бы не стала говорить, что у нас сейчас существует мода на этнику, скорее это ревизуализация нашего нематериального наследия, здесь мы идём вровень со всем миром. И второе — это мода на локальное. То есть, с одной стороны, нам интересно то, что было в прошлом, а с другой — интересуемся тем, что рядом», — пояснила она в кулуарах Московской недели моды.

По её словам, обращение к этнике в моде помогает обрести некую стабильность, вернувшись к корням, а также заряжает энергией, ведь новое приобретает стилистический окрас с экскурсом в историю. Эксперт напомнила, что обычно этника не подразумевает никаких сложных форм — всё основано на простых линиях, изяществе и читаемости.

Боос добавила, что отступление в моде от локального и этнического больше свойственно для переломных периодов развития. Она считает, что сама по себе этника обычно встраивается в некий крупный кластер, потому что так легче её вывести на массового потребителя.

