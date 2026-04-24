Origo: Путин может наказать Берлин за отказ от нефти России

План возможного ограничения транзита нефти в Германию связали с отказом Берлина от российских поставок. Речь идёт о прокачке казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает венгерское издание Origo.

«После того как Берлин отказался от русской нефти, поставки из Казахстана приобрели для Германии особую важность», — отмечается в публикации.

По данным издания, значительная часть казахстанской нефти поступает на немецкие предприятия, включая крупные нефтеперерабатывающие заводы. Маршрут проходит через территорию России, поэтому дальнейший транзит зависит от решений Москвы.

Origo пишет, что прекращение поставок может осложнить ситуацию для экономики Германии. В частности, речь идёт о НПЗ PCK в Шведте, который остаётся одним из ключевых объектов переработки. Объём поставок оценивают примерно в 43 тысячи баррелей в сутки. Немецкий депутат Кристиан Герке назвал ситуацию тревожной. По его словам, этот ресурс имеет критическое значение для предприятия, а быстро заменить его будет сложно.

