Дмитриев задался вопросом, как ЕС намерен оплачивать поставки российского газа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал введение 20-го пакета санкций в отношении России, задавшись вопросом, как Евросоюз будет оплачивать поставки газа в случае нужды. Об этом он пишет в соцсети X.

«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором вскоре будет умолять?» — задаётся вопросом Дмитриев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставленный Украине Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро не будет погашен. По его словам, эти средства фактически являются деньгами налогоплательщиков стран ЕС. Медведев призвал европейцев осознать, что они «снова разыграны» и эти 90 миллиардов евро взяты «из их карманов».