23 апреля, 20:47

«Мне пофигу»: Рэпер Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Тимати заявил, что ему всё равно на санкции ЕС — активов в Европе у него нет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на введение против него персональных санкций со стороны Евросоюза. Свою позицию он изложил в социальных сетях. Артист заявил, что санкции его не касаются.

Тимур Юнусов отметил, что у него отсутствуют активы в странах объединения.

«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне пофигу», — написал Тимати.

ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ

Напомним, Европейский союз ввёл персональные ограничительные меры в отношении Тимура Юнусова. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов артиста на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в страны объединения. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы фигурантам санкционных списков. Включение музыканта в перечень ограничений связано с текущей политической ситуацией. Ранее Тимати неоднократно публично высказывался в поддержку действий властей Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, проводимых в поддержку российской внешней политики.

Антон Голыбин
