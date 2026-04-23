ЕС включил рэпера Тимати в новый санкционный список

Европейский союз ввел персональные санкции против российского рэп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова). Информация об этом содержится в опубликованном документе ЕС.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов артиста на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в страны объединения. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы фигурантам санкционных списков.

Включение музыканта в перечень ограничений связано с текущей политической ситуацией. Ранее Тимати неоднократно публично высказывался в поддержку действий властей Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, проводимых в поддержку российской внешней политики.

Стоит отметить, что санкционный список Евросоюза регулярно пополняется новыми физическими и юридическими лицами из России, включая представителей культуры, спорта и бизнеса. Например, в январе ЕС ввёл санкции против артиста балета Полунина, у которого есть тату с Путиным.