ЕС включил рэпера Тимати в новый санкционный список
Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Европейский союз ввел персональные санкции против российского рэп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова). Информация об этом содержится в опубликованном документе ЕС.
Ограничительные меры предусматривают заморозку активов артиста на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в страны объединения. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы фигурантам санкционных списков.
Включение музыканта в перечень ограничений связано с текущей политической ситуацией. Ранее Тимати неоднократно публично высказывался в поддержку действий властей Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, проводимых в поддержку российской внешней политики.
Стоит отметить, что санкционный список Евросоюза регулярно пополняется новыми физическими и юридическими лицами из России, включая представителей культуры, спорта и бизнеса. Например, в январе ЕС ввёл санкции против артиста балета Полунина, у которого есть тату с Путиным.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.