Еврокомиссия выступила против возвращения к закупкам российского газа, несмотря на обсуждения смягчения энергетической политики в ЕС. Позицию ЕК озвучил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, где был представлен новый план по преодолению энергетического кризиса.

Документ предполагает развитие «зелёной» и атомной энергетики как основы будущей энергетической системы Евросоюза. Отвечая на вопросы о возможном возврате к закупкам российского газа для стабилизации рынка, Йоргенсен назвал такие идеи «огромной ошибкой».

Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии остаётся жёсткой и предполагает полный отказ от импорта российского газа в будущем. По его словам, ЕС не должен использовать «ни одной молекулы» российского газа, несмотря на существующие дискуссии внутри Европы о смягчении ограничений.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС не должен отказываться от санкционной политики в отношении России. Она подчеркнула, что экономическое давление, по её оценке, остаётся наиболее эффективным инструментом воздействия, направленным на достижение политических целей и урегулирование конфликта.