Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 12:19

ЕС призвали не покупать «ни одной молекулы» российского газа, несмотря на кризис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Еврокомиссия выступила против возвращения к закупкам российского газа, несмотря на обсуждения смягчения энергетической политики в ЕС. Позицию ЕК озвучил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, где был представлен новый план по преодолению энергетического кризиса.

Документ предполагает развитие «зелёной» и атомной энергетики как основы будущей энергетической системы Евросоюза. Отвечая на вопросы о возможном возврате к закупкам российского газа для стабилизации рынка, Йоргенсен назвал такие идеи «огромной ошибкой».

Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии остаётся жёсткой и предполагает полный отказ от импорта российского газа в будущем. По его словам, ЕС не должен использовать «ни одной молекулы» российского газа, несмотря на существующие дискуссии внутри Европы о смягчении ограничений.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС не должен отказываться от санкционной политики в отношении России. Она подчеркнула, что экономическое давление, по её оценке, остаётся наиболее эффективным инструментом воздействия, направленным на достижение политических целей и урегулирование конфликта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar