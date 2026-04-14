14 апреля, 15:53

Мелони заявила, что ЕС нельзя отказываться от санкций на российский газ

Обложка © ТАСС / Zuma

Евросоюз не вправе отказываться от санкционной политики в отношении России, так как это является мощным оружием воздействия на Кремль. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Bloomberg.

«Мы не должны забывать, что экономическое давление на Россию — самое сильное оружие, что у нас есть, с целью добиться мира», — подчеркнула она.

Мелони добавила, что санкции против России нельзя отменять, даже несмотря на энергетический кризис в европейских странах. По её словам, проблема с топливом будет набирать обороты, поэтому мира на Украине нужно достигнуть к 2027 году.

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против девяти российских военных из-за Бучи

Ранее сообщалось, что правительства Венгрии и Словакии выступили с требованием к Евросоюзу приостановить действие санкций, запрещающих ввоз энергоносителей из Российской Федерации. О такой позиции двух стран журналистам рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провёл телефонные переговоры со словацким коллегой Робертом Фицо.

Татьяна Миссуми
