Мелони заявила, что ЕС нельзя отказываться от санкций на российский газ

Евросоюз не вправе отказываться от санкционной политики в отношении России, так как это является мощным оружием воздействия на Кремль. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Bloomberg.

«Мы не должны забывать, что экономическое давление на Россию — самое сильное оружие, что у нас есть, с целью добиться мира», — подчеркнула она.

Мелони добавила, что санкции против России нельзя отменять, даже несмотря на энергетический кризис в европейских странах. По её словам, проблема с топливом будет набирать обороты, поэтому мира на Украине нужно достигнуть к 2027 году.

Ранее сообщалось, что правительства Венгрии и Словакии выступили с требованием к Евросоюзу приостановить действие санкций, запрещающих ввоз энергоносителей из Российской Федерации. О такой позиции двух стран журналистам рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провёл телефонные переговоры со словацким коллегой Робертом Фицо.