Песков раскрыл планы Кремля по сотрудничеству с ОАЭ в энергетике

В Москве не сомневаются, что взаимодействие с Абу-Даби сохранит конструктивный и результативный характер, особенно в области энергетики. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

Песков акцентировал, что российско-эмиратские связи отличаются высокой степенью дружественности и продуктивности, поэтому в Кремле ожидают продолжения плодотворных контактов с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

А ранее сообщалось, что ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Агентство Reuters отмечает, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами.