29 апреля, 08:56

У 48% россиян есть финподушка, заявил Силуанов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр финансов Антон Силуанов поделился на марафоне «Знание. Первые» тревожной статистикой: только 48% россиян активно откладывают деньги. Получается, что меньше половины наших сограждан целенаправленно формируют сбережения.

«Мы видим, что у нас активно сберегающего в России доля населения составляет всего 48%, меньше половины. Меньше половины людей, которые активно сберегают», — сказал министр.

Глава Минфина отметил, что очень важно иметь «запас денег» на всякий случай. Силуанов добавил, что такие накопления нужны и обычным людям, и всей стране.

Около половины россиян откладывает до 20% своего дохода
Около половины россиян откладывает до 20% своего дохода

К слову, свыше 38% россиян в 2025–2026 годах не делали никаких сбережений. Ещё 42,8% копят время от времени, и только 19% делают это регулярно. Главная причина отсутствия накоплений — нехватка денег после обязательных расходов (61,9%).

Наталья Демьянова
