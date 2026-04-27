Около половины россиян откладывает до 20% своего дохода

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, проведённому в апреле 2026 года, 37% россиян совсем не делают никаких сбережений, а примерно половина граждан откладывает до 20% своего дохода. При этом 40% из тех, кто формирует накопления, создают таким образом финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов, а каждый четвёртый хранит деньги наличными.

Среди тех, кто не держит сбережений, 29% составляют россияне младше 24 лет. Каждый четвёртый из молодых людей старается откладывать до 5% дохода, а главные цели сбережений для них — покупка квартиры или автомобиля (29%) либо покрытие незапланированных трат (29%). При этом каждый третий молодой человек копит наличными.

Россияне старше 55 лет откладывают на непредвиденные случаи значительно чаще — половина опрошенных создают такую подушку безопасности, а 30% хранят деньги в наличных или на текущем счёте. Кроме того, исследование показало, что 48% жителей страны уже используют финансовые инструменты: вклады, накопительные счета и инвестиции, уточняет RG.ru.

К слову, свыше 38% россиян в 2025–2026 годах не делали никаких сбережений. Ещё 42,8% копят время от времени, и только 19% делают это регулярно. Главная причина отсутствия накоплений — нехватка денег после обязательных расходов (61,9%).