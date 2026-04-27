27 апреля, 11:54

Минфин хочет уточнить бюджет до 2028 года без весенних поправок в закон

Обложка © Life.ru

Минфин России не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете на 2026–2028 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ведомство намерено обратиться в парламент за возможностью уточнить бюджет и отдельные его параметры в рамках полномочий правительства.

«Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства», — сказал Силуанов.

Министр уточнил, что при таком подходе могут быть скорректированы и основные параметры бюджета.Если парламент даст соответствующее разрешение, правительство вместе с депутатами будет определять приоритеты внутри расходной части. Силуанов пояснил, что речь идёт не о полноценном весеннем пакете поправок, а о возможности точечно изменить параметры действующего бюджета в рамках уже имеющихся полномочий.

Марина Фещенко
