Минфин внёс в кабмин законопроект о поэтапном введении НДС для онлайн-торговли

Минфин России подготовил и направил в правительство законопроекты, которые изменят правила регулирования электронной торговли в России. Ключевое предложение – поэтапное введение НДС: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года. Цель – создать сбалансированный налоговый и таможенный режим для онлайн-торговли, сообщает министерство.

«Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который позволит выстроить на территории РФ сбалансированный налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли», — говорится в материалах на сайте ведомства.

Обязанность по уплате НДС будет возложена на иностранные и российские цифровые торговые платформы, выступающие в роли налоговых агентов. Эти законодательные инициативы обусловлены новым наднациональным регулированием ЕАЭС, которое предусматривает отдельное регулирование товаров электронной торговли, введение специальной декларации и создание института оператора электронной торговли.

В рамках этих изменений также будут уточнены понятия, связанные с электронной торговлей, и установлен порядок уплаты налогов. Кроме того, будут внесены поправки в КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушения при перемещении и использовании товаров электронной торговли, а также вводящие административную ответственность для операторов электронной торговли.

