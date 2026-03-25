В Госдуму внесут проект об открытии ПВЗ маркетплейсов на почте

В России подготовили законопроект о поддержке «Почты России», который затронет и маркетплейсы. Премьер Михаил Мишустин поручил внести документ в Госдуму до конца весенней сессии. Согласно инициативе, онлайн-площадки из реестра цифровых платформ планируют обязать открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять покупки напрямую туда.

Эта мера входит в целый пакет изменений, который Минцифры связывает с модернизацией отрасли и расширением доступных сервисов для жителей. Сам документ уже направлен в правительство. Кроме того, «Почта России» сможет продавать в своих отделениях безрецептурные лекарства и получит статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах.

Отдельный блок касается доставки уведомлений и платежей. Законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы как единого канала для юридически значимых сообщений от госорганов, а квитанции ЖКУ по умолчанию предлагается направлять в личный кабинет на «Госуслугах». При этом для пенсионеров, льготников и людей без учетной записи на портале сохранят бумажный формат.