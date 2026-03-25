Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 13:24

В Госдуму внесут проект об открытии ПВЗ маркетплейсов на почте

Обложка © DALL-E / Life.ru

В России подготовили законопроект о поддержке «Почты России», который затронет и маркетплейсы. Премьер Михаил Мишустин поручил внести документ в Госдуму до конца весенней сессии. Согласно инициативе, онлайн-площадки из реестра цифровых платформ планируют обязать открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять покупки напрямую туда.

Эта мера входит в целый пакет изменений, который Минцифры связывает с модернизацией отрасли и расширением доступных сервисов для жителей. Сам документ уже направлен в правительство. Кроме того, «Почта России» сможет продавать в своих отделениях безрецептурные лекарства и получит статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах.

Отдельный блок касается доставки уведомлений и платежей. Законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы как единого канала для юридически значимых сообщений от госорганов, а квитанции ЖКУ по умолчанию предлагается направлять в личный кабинет на «Госуслугах». При этом для пенсионеров, льготников и людей без учетной записи на портале сохранят бумажный формат.

Почта России получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российское правительство принять срочные меры для спасения Почты России, откуда в ближайшее время могут уволиться 60 тысяч сотрудников. Из-за массовых увольнений сроки доставки посылок уже выросли вдвое.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Почта России
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar