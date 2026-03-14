Почта России получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета
Обложка © DALL-E / Life.ru
Правительство направит пять миллиардов рублей на обновление почтовых отделений в сёлах и отдалённых территориях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
Средства выделены по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации». Деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры почтовой связи в труднодоступных местностях.
«По поручению президента правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. В 2026 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Под распоряжением о выделении денег Почте России стоит подпись премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российское правительство принять срочные меры для спасения Почты России, откуда в ближайшее время могут уволиться 60 тысяч сотрудников. Из-за массовых увольнений сроки доставки посылок уже выросли вдвое.
