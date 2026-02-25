Володин призвал правительство срочно спасти «Почту России»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости срочных мер для спасения «Почты России». В ходе отчёта правительства он призвал кабмин взять этот вопрос на особый контроль и сделать всё возможное для стабилизации ситуации.

«Мы считаем, что правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать всё для того, чтобы спасти «Почту России», — сказал Володин.

Он отметил, что положение в компании критическое: почтальоны получают низкие зарплаты, а в малых городах и сёлах закрываются отделения. Госдума совместно с правительством создаёт рабочую группу для решения проблем. Володин подчеркнул, что «Почта России» — стратегически важное предприятие, чьи отделения есть в каждом уголке страны.