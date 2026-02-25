Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 13:12

Володин призвал правительство срочно спасти «Почту России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости срочных мер для спасения «Почты России». В ходе отчёта правительства он призвал кабмин взять этот вопрос на особый контроль и сделать всё возможное для стабилизации ситуации.

«Мы считаем, что правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать всё для того, чтобы спасти «Почту России», — сказал Володин.

Он отметил, что положение в компании критическое: почтальоны получают низкие зарплаты, а в малых городах и сёлах закрываются отделения. Госдума совместно с правительством создаёт рабочую группу для решения проблем. Володин подчеркнул, что «Почта России» — стратегически важное предприятие, чьи отделения есть в каждом уголке страны.

Сроки доставки «Почты России» выросли вдвое из-за массовых увольнений
Сроки доставки «Почты России» выросли вдвое из-за массовых увольнений

Разговоры о проблемах «Почты России» ведутся уже довольно давно. Ранее Life.ru рассказывал, что из компании могут уволиться 60 тысяч сотрудников, которые недовольны низкими зарплатами. Госдума и правительство обсуждают «оздоровление» госкомпании через рабочую группу. С 1 марта запланировано повышение тарифов на отправку писем и бандеролей. Это необходимо, чтобы восполнить эффект от их сдерживания в предыдущие годы. При этом власти обещают, что рост цен не коснётся социально уязвимых групп населения. Закон о реформе «Почты России» затронет «мощных игроков».

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Почта России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar