В Минпромторге опровергли планы по запрету скидок на маркетплейсах
Минпромторг России не предлагал вводить запрет на скидки в онлайн-торговых площадках. Об этом заявил журналистам статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
Замминистра разъяснил, что в направленном в федеральные органы исполнительной власти документе есть конкретное положение: любые скидки, которые платформы вводят за свой счёт, должны обязательно согласовываться с продавцами, а сама такая скидка обязана компенсироваться исключительно деньгами. Он подчеркнул, что это не запрет, а регуляторная легализация права продавца самостоятельно решать, согласен он на снижение цены своего товара или нет.
Напомним, в прошлом году крупнейшие российские банки призвали запретить маркетплейсам самостоятельно определять цены товаров и устанавливать скидки. Пока что эта идея деятельного развития не получила. Зато в конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что на всех торговых площадках будут введены единые правила отображения цен.
