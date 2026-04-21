21 апреля, 15:47

В Минпромторге опровергли планы по запрету скидок на маркетплейсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri

Минпромторг России не предлагал вводить запрет на скидки в онлайн-торговых площадках. Об этом заявил журналистам статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Замминистра разъяснил, что в направленном в федеральные органы исполнительной власти документе есть конкретное положение: любые скидки, которые платформы вводят за свой счёт, должны обязательно согласовываться с продавцами, а сама такая скидка обязана компенсироваться исключительно деньгами. Он подчеркнул, что это не запрет, а регуляторная легализация права продавца самостоятельно решать, согласен он на снижение цены своего товара или нет.

В России могут закрепить единую цену товара на маркетплейсах
В России могут закрепить единую цену товара на маркетплейсах

Напомним, в прошлом году крупнейшие российские банки призвали запретить маркетплейсам самостоятельно определять цены товаров и устанавливать скидки. Пока что эта идея деятельного развития не получила. Зато в конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что на всех торговых площадках будут введены единые правила отображения цен.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
