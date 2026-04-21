В Минпромторге опровергли планы по запрету скидок на маркетплейсах

Минпромторг России не предлагал вводить запрет на скидки в онлайн-торговых площадках. Об этом заявил журналистам статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Замминистра разъяснил, что в направленном в федеральные органы исполнительной власти документе есть конкретное положение: любые скидки, которые платформы вводят за свой счёт, должны обязательно согласовываться с продавцами, а сама такая скидка обязана компенсироваться исключительно деньгами. Он подчеркнул, что это не запрет, а регуляторная легализация права продавца самостоятельно решать, согласен он на снижение цены своего товара или нет.