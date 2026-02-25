Для всех маркетплейсов введут единые правила отображения цены

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил о введении единых правил отображения цены на товары для всех маркетплейсов. Стоимость будет одинаковой независимо от выбранного покупателем средства платежа.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа», — сказал глава правительства.

В ноябре прошлого года крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, которые мотивируют покупателей пользоваться исключительно «кошельком» торговой площадки. Сами маркетплейсы не считают это признаком недобросовестной конкуренции и напоминают, что отказ от скидок приведёт к увеличению цен на товары для 85 миллионов потребителей не менее чем на 15–20%. Депутат ГД Нина Останина тогда сочла конфликт банков и маркетплейсов «борьбой за кошельки» покупателей.