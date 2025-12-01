Депутат Останина выбрала сторону в «борьбе за карманы» между банками и маркетплейсами

Российские банки не должны вмешиваться в систему установления скидок маркетплейсами, так как там покупки делают далеко не самые богатые сограждане, а сейчас банкиры пытаются ввязаться в нечестную борьбу «за карманы» россиян. Таким мнением поделилась глава комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя требование банков запретить маркетплейсам прямые скидки.

«Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах», — пояснила она ТАСC.

По её убеждению, банкиры пойдут за покупками к Новому году в ГУМ и ЦУМ, а вот простые граждане начнут искать скидки на торговых площадках. Останина уверена, что запрет программ лояльности сильно ударит по благосостоянию многих россиян. Она возмутилась, что банки лезут не в свою сферу, желая «заниматься поборами с наших граждан» вместо маркетплейсов и рассматривая людей как «новую нефть». По словам Останиной, везде, где возможно, обязательно «залезут банки».

Напомним, крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. В обращении председателю Госдумы они пишут, что те не должны менять цены в зависимости от способа оплаты, вынуждая покупателей пользоваться «кошельком» торговой площадки. Однако сами маркетплейсы не считают это признаком недобросовестной конкуренции и напоминают, что отказ от скидок приведёт к увеличению стоимости товаров для 85 миллионов потребителей, причём рост составит не менее 15–20%.