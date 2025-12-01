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Опубликовано 1 декабря 2025, 11:40

Депутат Останина выбрала сторону в «борьбе за карманы» между банками и маркетплейсами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shyntartanya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shyntartanya

Российские банки не должны вмешиваться в систему установления скидок маркетплейсами, так как там покупки делают далеко не самые богатые сограждане, а сейчас банкиры пытаются ввязаться в нечестную борьбу «за карманы» россиян. Таким мнением поделилась глава комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя требование банков запретить маркетплейсам прямые скидки.

«Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах», — пояснила она ТАСC.

По её убеждению, банкиры пойдут за покупками к Новому году в ГУМ и ЦУМ, а вот простые граждане начнут искать скидки на торговых площадках. Останина уверена, что запрет программ лояльности сильно ударит по благосостоянию многих россиян. Она возмутилась, что банки лезут не в свою сферу, желая «заниматься поборами с наших граждан» вместо маркетплейсов и рассматривая людей как «новую нефть». По словам Останиной, везде, где возможно, обязательно «залезут банки».

Греф назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»
Греф назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»

Напомним, крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. В обращении председателю Госдумы они пишут, что те не должны менять цены в зависимости от способа оплаты, вынуждая покупателей пользоваться «кошельком» торговой площадки. Однако сами маркетплейсы не считают это признаком недобросовестной конкуренции и напоминают, что отказ от скидок приведёт к увеличению стоимости товаров для 85 миллионов потребителей, причём рост составит не менее 15–20%.

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Татьяна Миссуми
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