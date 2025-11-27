Греф назвал скидки по своим картам на маркетплейсах «торговым рабством»

На маркетплейсах должны появиться равные условия для всех банков. Об этом заявил Герман Греф. По его словам, предоставление скидок исключительно держателям карт конкретного банка создаёт недопустимое преимущество, что можно считать «торговым рабством».

«Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту», — заявил Греф на полях Domclick Digital Forum.

По его утверждению, это создаёт «неравные условия конкуренции», что должно быть отменено. Кроме того, Греф маркетплейсы взимают с продавцов высокие комиссионные сборы.

Напомним, 20 ноября крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, инициатива уже направлена на рассмотрение в Госдуму. Инициаторы предложения настаивают на запрете для онлайн-платформ инвестировать в удешевление товаров. Эта мера, по их мнению, должна охватывать не только прямые уценки, но и любые формы стимулирования покупателей, такие как бонусные программы и кэшбэки.