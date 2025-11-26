Россия и США
26 ноября, 09:07

Миронов предупредил о возможных рисках в случае отмены скидок на маркетплейсах

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Отмена скидок и бонусов на маркетплейсах может серьёзно ударить по уровню жизни россиян — с таким предупреждением выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой тщательно взвесить последствия возможных ограничений, сообщает газета «Известия».

«В условиях ограничения реальных доходов населения и роста издержек для домохозяйств такие механизмы ценовой оптимизации имеют не только экономическое, но и социальное значение, напрямую влияя на уровень и качество жизни», — заявил Миронов. По его мнению, запрет на дифференциацию цен в зависимости от способа оплаты ослабит конкуренцию и в итоге ударит по кошельку обычных граждан.

Депутат подчеркнул, что регуляторные меры должны приниматься с учётом интересов всех сторон — а не под давлением крупных финансовых структур. Он призвал ЦБ не подавлять растущие банки маркетплейсов, которые дают потребителям реальные выгоды и стимулируют инновации на рынке, а вместо этого сосредоточиться на борьбе с реальными нарушениями, а не с самой моделью скидок.

ВЦИОМ: Две трети россиян считают запрет скидок на маркетплейсах несправедливым

Напомним, 20 ноября главы российских банков предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. Исключение планируется исключительно для товаров собственных марок торговых площадок, а также для социально значимых товарных категорий.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости экономики
  • Сергей Миронов
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Общество
