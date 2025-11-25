ВЦИОМ: Две трети россиян считают запрет скидок на маркетплейсах несправедливым

Две трети россиян назвали инициативу о запрете скидок на маркетплейсах несправедливой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 25 ноября. Речь идет о предложении крупнейших российских банков ограничить для онлайн-площадок возможность предоставлять скидки при оплате покупок через их банковские карты.

Как отмечают социологи, маркетплейсы давно стали частью повседневной жизни: около 70% россиян регулярно совершают там покупки. На этом фоне идея запрета скидок воспринимается большинством как попытка банков вмешаться в рыночные механизмы и лишить покупателей привычных выгод. Почти две трети опрошенных считают такую меру несправедливой, а каждый второй полагает, что это напрямую ударит по его личным расходам.

Участники опроса опасаются, что отмена скидок приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно скажется на малом и среднем бизнесе. В обществе фактически формируется консенсус: подобные ограничения воспринимаются как шаг в интересах банков, а не потребителей, и могут нарушить сложившийся баланс на рынке онлайн-торговли.

Напомним, 20 ноября главы российских банков предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. Исключение планируется сделать только для собственных товаров площадок и социально значимых категорий продукции.