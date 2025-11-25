Россия и США
25 ноября, 01:00

Декабрьские ловушки: Life.ru узнал, обвалятся ли цены на технику перед Новым годом

Экономист рассказал, что цена на технику перед Новым годом может колебаться

Обложка © Life.ru

Когда магазины обещают «последний шанс успеть купить технику со скидкой», это может быть маркетинговой уловкой. Особенно в последний месяц года, когда реальная картина цен намного сложнее, объяснил Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По его словам, в конце года цены на приставки, смартфоны, планшеты и бытовые гаджеты могут как проседать, так и резко подскакивать. На это влияют перегрузка цепочек поставок, пересмотр себестоимости брендами, а также новые требования законодательства.

В конце декабря техника может подорожать из-за перегруженной логистики, роста себестоимости и запуска технологического сбора с 2026 года. Рассмотрите покупку в январе: в начале года часто бывают реальные скидки при снижении спроса и необходимости освободить склады.

Пётр Щербаченко

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Щербаченко также отметил, что есть и противоположные факторы: декабрьские распродажи, попытки ритейлеров очистить склады перед новыми поставками и усиленная конкуренция в борьбе за новогоднего покупателя. Собеседник Life.ru добавил, что людям стоит внимательно следить за динамикой цен, проверять реальные скидки, сравнивать предложения и помнить, что январь часто приносит честные уценки.

«В декабре цена на популярные модели может вырасти, магазины иногда искусственно завышают стоимость перед акциями, а в январе часто бывают реальные скидки при снижении спроса», – заявил он.

Ранее россиянам рассказали, как изменились цены на продукты для новогоднего стола. Весь набор подорожал примерно на 12%, но при этом мандарины и красная икра неожиданно стали доступнее. В торговых сетях этот цитрус теперь можно найти по 100-110 рублей за килограмм – почти на четверть дешевле прошлогодней цены.

