Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:51

Названы продукты для новогоднего стола, которые стоит купить уже сейчас

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Консервированные продукты, которые станут основой для новогодних салатов, можно приобрести уже сейчас без риска для качества, заявила эксперт программы лояльности сети магазинов Арина Самойлова. По её словам, горошек, кукуруза и шпроты обладают сроком хранения до двух лет, а покупка до начала ажиотажного спроса обеспечит большой выбор от разных производителей.

Цены на продукты к Новому году выросли до 18% в российских магазинах
Цены на продукты к Новому году выросли до 18% в российских магазинах

Соленья являются универсальной закуской, которая быстро съедается во время праздников, поэтому стоит рассмотреть возможность их оптовой покупки. Маринованные овощи подходят как для салатов, так и для самостоятельной подачи на стол. Соки, морсы, газировки и алкоголь тоже выгоднее приобретать до декабря, когда магазины предлагают оптовые скидки.

«Обратите внимание на снеки — орехи, крекеры, различные намазки. Помимо прочего, из таких продуктов можно быстро приготовить интересные закуски к самому празднику или предложить к столу неожиданным гостям», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Россиянам объяснили, как неправильная заморозка убивает продукты
Россиянам объяснили, как неправильная заморозка убивает продукты

Ранее Life.ru узнал, как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет. Кстати, экономист спрогнозировала снижение цен на ряд продуктов по итогам 2025 года.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Новости экономики
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar