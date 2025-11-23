Названы продукты для новогоднего стола, которые стоит купить уже сейчас

Консервированные продукты, которые станут основой для новогодних салатов, можно приобрести уже сейчас без риска для качества, заявила эксперт программы лояльности сети магазинов Арина Самойлова. По её словам, горошек, кукуруза и шпроты обладают сроком хранения до двух лет, а покупка до начала ажиотажного спроса обеспечит большой выбор от разных производителей.

Соленья являются универсальной закуской, которая быстро съедается во время праздников, поэтому стоит рассмотреть возможность их оптовой покупки. Маринованные овощи подходят как для салатов, так и для самостоятельной подачи на стол. Соки, морсы, газировки и алкоголь тоже выгоднее приобретать до декабря, когда магазины предлагают оптовые скидки.