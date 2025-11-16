Цены на продукты к Новому году выросли до 18% в российских магазинах

С ноября 2024 года цены на продукты для новогоднего стола в России выросли до 18%. Об этом следует из данных сервиса «Ценозавр».

Как передаёт «Постньюс», курица подорожала на 8,7% и стоит 361 рубль за килограмм, полукопчёная колбаса — на 15,5%, консервированный горошек — на 18,3%. Алкоголь также заметно подорожал — бутылка шампанского стоит 1 308 руб., пол-литра водки — 617 руб. (+11–15%). Некоторые товары подешевели: мандарины на 2,7%, красная икра на 5,7%, десяток яиц — на 8,3%.

На Новый год обычно принято звать в гости родственников и друзей, накрывать на стол. Ранее Life.ru рассказывал, какие блюда будут красиво смотреться и не опустошат кошелёк к 2026-му.