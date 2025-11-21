Life.ru узнал, как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет

Подготовка к Новому году традиционно сопровождается высокой ответственностью, ведь все хотят провести праздник на отлично. Планирование новогоднего меню — один из основных организационных шагов. Если подойти к праздничным закупкам стратегически, то можно оптимизировать бюджет и сократить расходы без ущерба разнообразию блюд. Попробуйте разделить покупки на два этапа — о преимуществах этого подхода Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Этап первый: товары длительного хранения Начинать подготовку к новогоднему столу стоит заранее — в конце ноября или в первой половине декабря. Именно в этот период выгоднее всего покупать продукты с длительным сроком годности: бакалею, приправы, консервированные продукты, сладости, шоколад, замороженные полуфабрикаты, снеки, а также ингредиенты для выпечки. До декабрьского ажиотажа на подобные категории часто действует больше скидок, а ассортимент шире.

Отдельного внимания заслуживают напитки. Алкоголь, соки, вода, газированные напитки — всё это можно приобрести заранее и, при необходимости, даже в оптовых форматах. В крупных упаковках стоимость каждой единицы обычно ниже, а запасы напитков точно не окажутся лишними: они прекрасно хранятся и пригодятся в течение всех новогодних каникул.

Ранняя закупка первой волны даёт сразу несколько преимуществ. Она обеспечивает ощутимую выгоду благодаря отсутствию сезонного коэффициента, позволяет быть уверенным в наличии нужных товаров, которые в конце декабря могут исчезать с полок быстрее обычного, а также помогает равномерно распределить расходы.

Этап второй: свежие продукты за 2–3 дня до праздника Второй этап закупки связан со всем, что должно быть свежим: мясо, птица, рыба, зелень, овощи и фрукты, а также молочные товары и выпечка. Такие товары хранятся ограниченное количество времени, поэтому заранее покупать их просто нет смысла. Однако вы можете себе помочь оптимизировать бюджет и сделать вторую волну не менее выгодной, используя программы лояльности и кешбэк-сервисы. А ещё лучше начните осуществлять покупки с этими инструментами выгоды ещё во время первого этапа — так вы сможете получить кешбэк баллами и потратить их на второй предновогодний фуд-шопинг.

Не забывайте проводить мониторинг товаров из списка в разных торговых сетях, а также сервисах доставки. Кроме этого, не игнорируйте поход на рынок — в преддверии праздников продавцы поставляют большие партии продуктов под любой запрос. В то же время, так как эти товары не хранятся долго, они предлагаются по выгодным ценам. В результате вы можете получить идеальное соотношение стоимости и качества натуральных фермерских продуктов.

Преимущества двухэтапной системы Разделение закупок на два этапа приносит ощутимую финансовую выгоду: приобретая долгосрочные продукты заранее, вы избегаете необходимости совершать покупки в период ажиотажного спроса. Также это снижает стресс — к моменту праздника основная часть продуктов уже приобретена, и последние дни уходящего года проходят значительно спокойнее. Такой подход также повышает эффективность планирования: списки становятся более структурированными, а вероятность забыть важный ингредиент сводится к минимуму. И даже если вы не нашли нужные товары в первый заход, вы точно знаете, что у вас есть вторая попытка.

