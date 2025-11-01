Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол в декабре 2025 года

И хотя только наступил ноябрь, россияне уже начинают закупаться к Новому году. Многие заранее приобретают подарки, а кто-то уже задумывается о праздничном столе. О том, во сколько обойдётся новогодняя корзина, Life.ru рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Новогодняя корзина включает: продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы или говяжьего окорока);

овощная нарезка (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени);

закуски (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопчёностей, варёной и сырокопчёной колбасы).

Приготовление запечённой курицы обойдётся в 512 рублей (в декабре 2024 года — 350 рублей), а на говяжий окорок придётся потратить практически в три с половиной раза больше — 1877 рублей (в декабре 2024 года — 1100 рублей). Самая дорогая говядина, по данным ЕМИСС, — на Урале (2089 рублей). Если её заменить на курицу, то экономия может составить 1600 рублей.

Мясная нарезка обойдётся в среднем по России в 587 рублей. В субъектах ЦФО — 617 рублей, СЗФО — 648 рублей, ЮФО — 577 рублей, ПФО — 501 рубль, УФО — 548 рублей, СФО — 547 рублей, ДФО — 711 рублей, в Москве — 717 рублей.

Наполнение сырной тарелки обойдётся в 330 рублей. Одним из самых дорогих блюд новогоднего стола стали бутерброды (с икрой или сёмгой). Так, 15 бутербродов для новогоднего стола обойдутся в 2538 рублей (с сёмгой — 3770 рублей). Однако их можно заменить на бюджетные шпроты, что снизит затраты на эту позицию в меню практически в девять раз (310 рублей). Самые дорогие бутерброды, по данным официальной статистики, — в столичном регионе (4282 рубля с сёмгой и 2771 рубль с икрой). Дешевле их приготовление обойдётся жителям ПФО (2182 рубля и 3432 рубля соответственно).

Стандартный гарнир — картофель — обойдётся в 31–35 рублей.

В новогодний набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) — 864 рубля. Салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой» на четверых «съедят» из бюджета 900 рублей.

Среди напитков — бутылка игристого (549 рублей, отечественное) и столового вина (1592 рубля), коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

«Итого получается, что целый новогодний стол обойдётся вам в сумму, которая меняется в зависимости от выбранных бутербродов к застолью. Так, если бутерброды с икрой, то около 8800, если сёмга — 11 500, если шпроты — 6400 за весь стол», — подсчитал Тимофеев.

Чтобы сэкономить, часть продуктов можно купить уже сейчас. Экономист советует заранее приобрести рыбу, икру, шоколад и алкоголь. Покупка последнего тем более актуальна, так как расходы на алкоголь возрастут после 1 января, когда повысятся минимальные цены и ставка акциза.