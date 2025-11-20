Советские игрушки, которые были дефицитом: Как доставали ёлочные украшения в СССР

Новый год без ёлки как клетка без митохондрии. Он просто умирает. Перестаёт быть праздником, становится обычным скучным днём. Поэтому с XX века мы на каждый Новый год заранее думаем о том, какой у нас будет ёлка. Какие подарки мы под неё положим... Может, вообще заменим на муляж или живую пихту? И, конечно же, ёлочные игрушки. Это чуть ли не самая главная составляющая праздничного декора. Рассказываем, как в СССР доставали украшения для ёлок и какими они были.

Дефицит 1. Стеклянные бусы

Ёлочные игрушки в виде стеклянных бус — это был дефицит. В производстве сложны, обращения к себе требуют нежного. Фото © Gemini Nano Banana

Стеклянные бусы, раскрашенные в яркие либо пастельные цвета... Эти ёлочные игрушки на Новый год было трудно достать. Как правило, в СССР их покупали один раз. А использовали долгие годы. Если вы хоть раз следили за работой стеклодува, поймёте почему. Подскажем: делать такие игрушки очень сложно. А разбить легко. Поэтому в тот самый день, когда в магазинах «выбрасывали» партию игрушек, образовывалась огромная очередь чуть ли не на сутки.

Дефицит 2. «Дождик» из фольги

Ёлочная игрушка «дождик» — без неё нет никакого праздника. Но на Новый год её было трудно достать. Фото © Gemini Nano Banana

Тонкий, элегантный и блестящий дождик производили из фольги. А фольга — это, как правило, алюминий. За дождиком буквально гонялись. Учитывая его ранимость, использование ограничивалось только пятью годами, и то в самых аккуратных семьях без домашних животных. Это ребёнка можно было по-советски повоспитывать, чтобы не портил дефицит. Кошки же воспитанию не поддаются, а вот драть когтями всё, что дерётся, они очень любят. Приходилось либо вставать в очередь, либо искать по знакомым блат. Если ваш двоюродный брат, сосед, сват, армейский кореш или шурин работал на производстве дождика, это было несказанное везение.

Дефицит 3. Та самая красная звезда

Ладно, красную звезду на ёлку под Новый год вешал почти каждый второй. Но те, кто хотел выделиться, прибегали к блату. Фото © Gemini Nano Banana

«Верхушка» тоже была в дефиците. Можно винить в этом плановую экономику или Карибский кризис, но иногда даже знаменитую красную звезду на ёлку достать было сложно. А если вы планировали выделиться, то в СССР это было сопряжено не только с рисками, но и с банальным неудобством. Навершия фигурной формы в магазины завозили не каждый год и в ограниченном количестве, всё сразу же разлеталось по блату. Так что искать роскошь приходилось по комиссионкам. Если вас не смущало то, что ранее ёлочную игрушку использовали другие люди.

Дефицит 4. Фигурные наборы украшений

Самый недоступный советский шик — тематические фигурные наборы ёлочных игрушек. Фото © РИА «Новости» / Сергей Соловьёв

Фигурные наборы ёлочных игрушек, не «самопальные», а с завода, — это вообще что-то из мира «тяжёлого люкса» для советской действительности. Доставались они обычно элите. А всем остальным помогало везение. Животные, сказочные герои, космонавты... Не только дети мечтали о том, чтобы такая красота висела на ёлке. По частям их можно было раздобыть в комиссионном, но это уже не то. Если член семьи работал в НИИ, уже полегче. Можно было всем трудовым коллективом выписать такие игрушки с ёлочного завода на предприятие. Ближе к Новому году приходила посылка и каждый забирал своё.

Сделайте сами: как выкручивались, если не удавалось ничего достать

Если блата никакого не было, а праздника на Новый год хотелось, игрушки делали своими руками. Фото © ТАСС / Подэрни Роман

Ну а если вы были ближе к горожанину средней руки или вовсе беднотой, тогда приходилось превращать в завод ёлочных игрушек свою собственную квартиру. Гирлянды замечательно получались на основе простой бумаги, из ваты лепили зайчиков, мишек и прочую лесную живность, а также снег. Перегорела лампочка? Ни в коем случае не выбрасываем, распишем краской и превратим в Снегурочку. Можно было что-то сообразить даже из скорлупы грецкого ореха.