30 семей получат дополнительный шанс пройти в финал конкурса «Это у нас семейное»

Организаторы всероссийского конкурса «Это у нас семейное» открыли для участников, прошедших в окружные полуфиналы, специальные дополнительные задания. Как сообщили Life.ru в пресс-службе проекта, эти задания предоставят семьям, не победившим в полуфиналах, ещё один шанс попасть в финал.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин пояснил, что 30 семей, показавших лучшие результаты в дополнительных заданиях, получат заветные путёвки в финал.

«Мы предусмотрели 30 дополнительных мест для тех, кто справится с этими заданиями лучше всего. Начинать участвовать можно в любое время – даже до проведения своего окружного полуфинала. Самое главное, что участие не только позволит семье получить возможность стать финалистом, но и снова собраться тёплым семейным кругом, чтобы провести время вместе», — отметил он.

Важно, что задания уже доступны всем полуфиналистам независимо от даты проведения их полуфинала. Однако организаторы рекомендуют не откладывать выполнение, поскольку некоторые задания будут доступны ограниченное время.

Конкурс «Это у нас семейное» проводится в рамках нацпроекта «Семья». Во втором сезоне участвуют 196 576 семей из 89 регионов. Финал состоится 8 июля 2026 года, главный приз — сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Ранее сообщалось, что начался приём заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России», ключевого проекта платформы «Россия — страна возможностей». Этот год станет особенным, так как конкурс, переименованный в «Лидеры России. Команда», впервые пройдёт в формате командных состязаний.