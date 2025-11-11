Стартовал приём заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России»

Стартовал приём заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В новом сезоне, который получил название «Лидеры России. Команда», соревноваться будут не одиночки, а сплочённые коллективы из пяти человек. Как отметил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, сегодня нет серьёзных задач, которые можно решить в одиночку.

«Всё-таки командность, коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям», — подчеркнул он.

Регистрация уже открыта и продлится до 29 декабря 2025 года. Участвовать могут как граждане России, так и иностранцы. Главное нововведение: снят запрет для победителей прошлых сезонов — теперь они могут формировать свои команды и возвращаться в борьбу. Главным призом станет обучение по специальной программе в Высшей школе государственного управления.

Методология оценки тоже изменится. В зачёт пойдёт общий результат команды, а не индивидуальные достижения. При этом большую часть заданий опубликуют заранее, чтобы участники понимали, в каких видах «управленческого спорта» им предстоит соревноваться. Финал конкурса запланирован на июнь 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».

