Международный муниципальный форум БРИКС собрал в Петербурге порядка 5 тысяч гостей

Санкт-Петербург стал площадкой для Международного муниципального форума БРИКС, собравшего в «Экспофоруме» порядка 5 тысяч гостей из свыше 50 государств. Среди них – руководители регионов и их парламентов, градоначальники, представители правительственных структур, бизнеса, науки, а также крупных инвесторов и финансовых организаций.

«Сегодня мы готовы делиться нашими передовыми практиками и с интересом открывать для себя все лучшее, что создано нашими друзьями из стран БРИКС на муниципальном уровне. Наш форум имеет славную историю, он был основан в 2018 году по инициативе России. С тех пор он серьёзно вырос и стал крупным международным событием», – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В ходе дискуссионной сессии «Муниципалитеты будущего» глава Томска Дмитрий Махиня осветил успешное партнёрство мэрии и вузов в улучшении городской среды. В качестве показательного примера он упомянул первую в России остановку, созданную с помощью 3D-печати. Этот инновационный павильон стал результатом совместной работы студентов и учёных Томского государственного архитектурно-строительного университета. Проект наглядно иллюстрирует синергию города, бизнеса и научного сообщества, а также подчеркивает возможности 3D-технологий для оперативного строительства сложных объектов с применением доступных местных ресурсов, включая промышленные отходы.

«Томск – университетский город, и мы намерены и дальше оставаться площадкой, где смелые идеи студентов и учёных воплощаются в реальность и улучшают жизнь каждого томича. Рад, что при поддержке МИД России, Совета Федерации, Администрации Президента, ВАРМСУ, правительства Москвы у муниципалитетов есть возможность стать частью масштабного форума. Это площадка для обмена передовым опытом с коллегами из других городов, и Томску, как университетскому городу, есть чем поделиться», — подчеркнул Махиня.

В рамках форума также состоялся Международный научно-образовательный салон, посвящённый «Роли науки и профессионального образования в достижении технологического лидерства страны». В ходе дискуссий эксперты затронули вопросы внедрения цифровых технологий в просвещение, инновационных методов обучения и развития сотрудничества в рамках межгосударственных образовательных программ.

Международный муниципальный форум БРИКС является важной платформой для сотрудничества, объединяющей представителей более 70 стран и 2000 городов и регионов. Деловая программа форума включает 15 треков, ориентированных на практическое применение, и охватывает широкий спектр вопросов, связанных с развитием территорий и общества, включая экологию, цифровизацию, здравоохранение, образование и другие ключевые направления.

