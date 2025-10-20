Подведены итоги Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025»

В Москве с 15 по 17 октября прошёл VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» — главное отраслевое событие, организованное Фондом Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Минэнерго и мэрии столицы. Мероприятие стало витриной возможностей отечественного ТЭК и площадкой для выстраивания международного партнёрства.

Тема года — «Создавая энергетику будущего вместе». Эксперты обсуждали, как обеспечить рост благосостояния и качества жизни, добиться технологической самостоятельности, укрепить кадровый резерв и преодолеть новые геополитические вызовы, формируя равноправные, взаимовыгодные связи. Пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина стало кульминацией форума.

«Такой диалог особенно важен в условиях интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка. А именно такой этап проходят сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и даже целые государства», — подчеркнул российский лидер.

Новые энергоёмкие отрасли — от ИИ и ЦОД до биоэкономики — усложняют картину и усиливают конкуренцию за ресурсы. Как отметил советник президента и секретарь оргкомитета Антон Кобяков, ответ находится в долгосрочном, честном и прагматичном сотрудничестве.

«И борьба за энергию будет только усиливаться. Вместе с тем, развивающие сотрудничество с Россией страны отлично понимают, что сегодня долгосрочные прагматичные партнёрские отношения, но обязательно базирующиеся на обоюдном доверии, и обеспечивают нам всем энергобезопасность и стабильное развитие. Понимаем это и мы», — сказал Кобяков.

Поэтому на каждой «Российской энергетической неделе», как и на прочих мероприятиях Фонда Росконгресс, стабильно звучит призыв к открытому, прагматичному сотрудничеству. Только так можно выстраивать глобальную энергобезопасность, заключил советник президента.

Форум собрал свыше 7 тыс. участников из 100 стран, утвердив важную роль РЭН в поиске решений для современной энергетики.

Ранее Life.ru рассказывал о пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» с участием Владимира Путина. В форуме принимали участие государственные деятели, руководство ведущих энергетических корпораций, а также учёные и эксперты.