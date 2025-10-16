Никаких бесплатных булочек: Life.ru узнал, чем угощают гостей РЭН в Москве

В Манеже открыли кафе под названием «Кремлёвское», которое работает специально для гостей форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). О том, какие позиции находятся в меню и во сколько это обойдётся — рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.









По его словам, ранее участники форума могли рассчитывать лишь на бесплатные пирожки и кофе, тогда как сейчас гостям предлагаются брускетты, салаты с камчатским крабом и другие блюда. Отмечается, что некоторые позиции меню дополняются бокалом коньяка в качестве комплимента от заведения. Журналист добавил, что цены в кафе соответствуют среднему уровню для центра столицы.

Например, за 230 граммов деревенского овощного салата придётся заплатить 850 рублей. Брускетта с камчатским крабом стоит 1900 рублей. Эклер обойдётся в 250 рублей.

В день открытия заведение пользовалось повышенным спросом и было переполнено посетителями. На следующий день поток гостей несколько уменьшился, однако основные мероприятия форума ещё только предстоят. Ожидается, что в ближайшие дни кафе вновь будет пользоваться популярностью у участников и гостей.

Напомним, что в Москве с 15 по 17 октября проходит Восьмой Международный форум «Российская энергетическая неделя». Посетить мероприятия прибыли главы министерств, руководители ведущих компаний, эксперты и аналитики из 85 стран. В ходе этого между Россией и Вьетнамом ведутся переговоры о расширении поставок нефти РФ.