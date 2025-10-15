Россия и Вьетнам ведут переговоры о поставках российской нефти на НПЗ

Россия и Вьетнам ведут переговоры о расширении поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие мощности Вьетнама. Цель — увеличить товарооборот и укрепить экономические связи, сообщили в правительстве РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с заместителем премьера Вьетнама Буй Тхань Шоном на площадке «Российской энергетической недели».

Стороны обсудили перспективы инвестиций и новые направления энергетического взаимодействия. Российская делегация отметила стратегическую важность партнёрства с Вьетнамом и готовность продолжать совместные проекты в разных сферах. Кроме того, внимание уделялось мирной атомной энергетике. Ведомства России и Вьетнама ведут работу по уточнению нормативных документов, технических параметров и экономической модели строительства первой в стране АЭС «Ниньтхуан-1».

Ранее Александр Новак заявил, что у России сохраняется возможность для дальнейшего увеличения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, поскольку необходимый потенциал у страны есть. Он пояснил, что в настоящее время Россия занимается компенсацией ранее накопленного перевыполнения квот. Новак добавил, что процесс увеличения добычи не является стремительным, отметив, что как сокращение, так и повышение объемов добычи — это по своей сути инерционные процессы.