Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 06:51

В кабмине напомнили о возможностях России в области добычи нефти

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

У страны сохраняется возможность для дальнейшего увеличения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, поскольку необходимый потенциал у России есть. Соответсвующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак, выступая перед журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.

Комментируя темпы наращивания производства Новак пояснил, что в настоящее время Россия занимается компенсацией ранее накопленного перевыполнения квот. Он добавил, что процесс увеличения добычи не является стремительным, отметив, что как сокращение, так и повышение объемов добычи — это по своей сути инерционные процессы.

«Да, у России есть потенциал», — отметил вице-премьер, говоря о возможностях страны.

ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки
ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки

Ранее стало известно, что индийский бизнесмен Амбани закупил у России нефть на $33 млрд. Для сравнения, в 2021 году, до событий на Украине, индийская компания RI закупила российскую нефть всего на 85 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей).

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Александр Новак
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar