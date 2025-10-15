В кабмине напомнили о возможностях России в области добычи нефти

У страны сохраняется возможность для дальнейшего увеличения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, поскольку необходимый потенциал у России есть. Соответсвующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак, выступая перед журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.

Комментируя темпы наращивания производства Новак пояснил, что в настоящее время Россия занимается компенсацией ранее накопленного перевыполнения квот. Он добавил, что процесс увеличения добычи не является стремительным, отметив, что как сокращение, так и повышение объемов добычи — это по своей сути инерционные процессы.

«Да, у России есть потенциал», — отметил вице-премьер, говоря о возможностях страны.

Ранее стало известно, что индийский бизнесмен Амбани закупил у России нефть на $33 млрд. Для сравнения, в 2021 году, до событий на Украине, индийская компания RI закупила российскую нефть всего на 85 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей).