Путин поприветствовал участников «Российской энергетической недели – 2025»

Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2025», запланированный к проведению в Москве с 15-го по 17 октября, получил приветственное обращение от президента России Владимира Путина. Текст был распространён среди участников и гостей предстоящего события.

Глава государства подчеркнул, что площадка вновь объединит представителей делового и экспертного сообщества, а также политиков из разных стран для совместного анализа ключевых проблем и перспектив мирового топливно-энергетического комплекса. Путин заострил внимание на том, что в фокусе дискуссий окажутся практические аспекты, включая цифровизацию и модернизацию ключевых энергетических секторов, а также вопросы энергоперехода. Он выразил уверенность, что активная работа делегатов и заключаемые в рамках форума соглашения будут способствовать развитию ТЭК и упрочению международного партнёрства.

«Современная энергетика является высокотехнологичной, динамичной отраслью, которая предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки. И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик. А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке «Энергетической недели» свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты», — отметил Путин.

Ранее стало известно о старте приёма заявок на VII Всероссийский форум «Дигория», который пройдёт с 17-го по 22 ноября в мастерской управления «Сенеж». Данный форум является ключевой ежегодной платформой для молодых исследователей и специалистов в сфере гуманитарных наук, общественных связей и политики.