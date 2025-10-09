Опубликована деловая программа XIII форума «Россия – спортивная держава»

Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, уже доступна на официальном сайте мероприятия. Форум организован по поручению президента России Владимира Путина, при поддержке Правительства РФ. Оператором выступает Фонд Росконгресс.

Деловая программа утверждена организационным комитетом под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Как отметил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, форум выстроен по четырём ключевым блокам: международное сотрудничество, экосистема спорта, создание нового образа спорта и спорт в обществе.

В рамках программы будут обсуждаться вопросы возвращения России на мировую спортивную арену, медиатренды, развитие инновационных видов спорта и адаптивного спорта. Министр спорта Михаил Дегтярёв подчеркнул, что деловая программа ориентирована на практический эффект каждой дискуссии и высокое качество спикеров.

Ключевым событием станет пленарное заседание о роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества, а также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. Программа включает совместное заседание комиссий спортсменов России и Белоруссии и открытый урок по «фиджитал-спорту» — виду, совмещающему цифровую и физическую активности.

Ранее стало известно о старте приёма заявок на VII Всероссийский форум «Дигория», который пройдёт с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж». Это ведущая ежегодная площадка для молодых учёных и практиков, чья деятельность связана с гуманитарными науками, общественными отношениями и политикой.