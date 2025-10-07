Открылась регистрация на Всероссийский форум и Нацпремию «Дигория»

Начался приём заявок на VII Всероссийский форум «Дигория» — главное ежегодное событие для молодых учёных и практиков социально-гуманитарных наук и общественно-политической сферы, которое пройдёт в Мастерской управления «Сенеж» с 17 по 22 ноября. Регистрация участников завершится 27 октября. Мероприятие стало ключевой российской площадкой, где специалисты возрастом до 35 лет могут представить свои идеи и внести вклад в решение государственных задач.

В этом году работа Форума пройдёт по пяти направлениям: искусственный интеллект, образ эпохи, креативные технологии, социальная архитектура, гражданское просвещение. Участники разработают прикладные проекты, основанные на российских традиционных духовно-нравственных ценностях. Свои работы они представят в номинации по одному из направлений.

«Форум «Дигория» — это уникальный проект, аккумулирующий молодёжную энергию и направляющий её в созидательное русло. При этом на выходе мы получим не только новое видение и мнение нового поколения, но и полноценные проекты, которые сразу могут быть реализованы на региональном и федеральном уровне», — рассказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Кроме того, с 7 по 27 октября пройдёт приём заявок на V Национальную премию «Дигория», нацеленную на выявление и поощрение выдающихся молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Премия вручается по трём номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Лауреаты получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям. Возглавляет Экспертный совет Премии Начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Регистрация на VII Всероссийский форум «Дигория» и V Национальную премию «Дигория» продлится до 27 октября 23:59 (по московскому времени). Приём заявок на Форум осуществляется через платформу «Россия – страна возможностей». Заявку на Премию можно подать через регистрационную форму на официальном сайте Платформы «Дигория». Организаторами Форума выступают Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке федерального государственного автономного учреждения «Дирекция по организации молодёжных форумов и программ».

Ранее Life.ru писал, что в тридцати регионах России начинаются очные испытания по технологической грамотности для получения золотого знака ТехноГТО. Для допуска к очным испытаниям необходимо успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов, набрав от семидесяти баллов. Задания построены на практических ситуациях — от организации безопасного интернет-соединения до работы с навигационными сервисами и ведения социальных сетей.