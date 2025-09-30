В 30 регионах России стартуют испытания на получение золотого значка ТехноГТО

В тридцати регионах России начинаются очные испытания по технологической грамотности для получения золотого знака ТехноГТО. Об этом Life.ru сообщили организаторы проекта — Кружковое движение НТИ совместно с платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодёжи.

«Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны независимо от возраста и сферы деятельности может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания. В этом сезоне очную сдачу ТехноГТО запускают 30 первых регионов, но вскоре такие площадки откроются по всей России, чтобы как можно больше участников могли заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и бонусы для участия в других проектах», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Он также уточнил, что для допуска к очным испытаниям на золотой значок необходимо успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов, набрав от семидесяти баллов. Задания построены на практических ситуациях — от организации безопасного интернет-соединения до работы с навигационными сервисами и ведения социальных сетей.

Ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады Дмитрий Земцов добавил, что участники уже сдали более восьмидесяти тысяч онлайн-нормативов, а около трёх тысяч человек получили серебряные и бронзовые значки. Он подчеркнул, что в отличие от олимпиад, в ТехноГТО победителем может стать каждый, а для школьников золотой значок означает до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В текущем учебном году нормативы технологической грамотности включены в перечень Министерства просвещения, что позволяет вузам учитывать золотой значок ТехноГТО как индивидуальное достижение абитуриента. Первые очные испытания пройдут четвёртого октября в Тюмени, а всего до конца года запланировано более трёхсот пятидесяти мероприятий в участвующих регионах.

