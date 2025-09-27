От брейк-данса до экстрима: Как в Москве прошёл фестиваль «Уличный драйв» — репортаж Life.ru

В московских «Лужниках» прошёл фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Это крупнейшее событие столицы в своей сфере, собравшее спортсменов из более чем 15 стран, включая Австралию, Бельгию, Бразилию, Испанию, Италию, Японию и США. Life.ru делится кадрами с мероприятия.

Территорию олимпийского комплекса специально переоборудовали: установлены трамплины, подготовлены зоны для роллеров, скейтбордистов, BMX-спортсменов. Особое внимание привлекает «Царь-рампа» — крупнейшая в Европе конструкция для экстремальных трюков.

Фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Видео © Life.ru

«Я не верю в медиа. Я обычно люблю идти и испытывать это своими глазами, чтобы получить личное впечатление. До сих пор всё круто, крутое место», — заявил американский FMX-райдер Брайан МакКарти.

В программе фестиваля — соревнования и демонстрации по 11 направлениям: BMX, скейтбординг, роллерный и самокатный спорт, воркаут, паркур и даже брейк-данс. Посетители могут попробовать себя в брейк-дансе, катании на роликах или освоить основы управления мотоциклом.

