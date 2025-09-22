На Российской креативной неделе в Москве обсудят перспективы отечественного кино

На «Российской креативной неделе», которая пройдёт в Москве с 25 по 27 сентября 2025 года, ключевыми темами станут развитие отечественного кинематографа, его роль в креативной экономике и возможность конкуренции с мировыми индустриями. Об этом Life.ru сообщили организаторы мероприятия.

Сегодня в отечественной киноиндустрии есть всё для того, чтобы она могла конкурировать за мировой рынок и мирового зрителя. Во многом этому способствовали частное и государственное финансирование, масштабируемость рынка и то, что наша индустрия научилась самостоятельно зарабатывать деньги. Иван Самохвалов Генеральный продюсер компании «Среда» и основатель студии Best Friend Studio, спикер Форума-фестиваля «Российская креативная неделя»

Самохвалов добавил, что за последние пять лет в России было создано свыше двух тысяч фильмов и сериалов. Он уверен, что сейчас отечественная индустрия переживает «уникальную точку развития», которую можно назвать «ренессансом русского кино».

Фото © Предоставлено Life.ru

«Современное российское кино — это успешные проекты, которые находят признание у зрителей и критиков, вносят вклад в национальную идентичность и развивают творческий потенциал страны», — заявила президент АНО «Креативная экономика» и директор форума Марина Монгуш.

По словам Монгуш, только в 2024 году в прокат вышли 214 российских фильмов — рекорд для отечественного рынка. Среди премьер 2025-го она выделила драматический триллер «Кончится лето», байопик «Пророк» о Пушкине и детективный блокбастер «Красный шёлк», вошедший в десятку самых кассовых картин года. Монгуш подчеркнула, что такие проекты стали возможны благодаря системной поддержке и развитию креативной экономики.

«Более того, отечественное кино — это не просто творчество, но и мощная движущая сила устойчивого развития регионов. Именно поэтому кино как часть креативной экономики является неотделимой составляющей стратегической миссии «Российской креативной недели», — подчеркнула Монгуш.

Она добавила, что более половины регионов России выбрали кинематограф в качестве приоритетного направления креативной экономики. На предстоящем форуме особое внимание уделят «экономике впечатлений», цифровизации отрасли и формированию национального культурного кода.