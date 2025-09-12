Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 17:35

Появился трейлер фильма Буратино с Бондарчуком в роли Карабаса

Обложка © ART Picturies Studio

Обложка © ART Picturies Studio

В России презентован трейлер нового фильма «Буратино» по мотивам известной сказки Алексея Толстого, на широкий экран лента выйдет в начале следующего года. В съёмках, как уже сообщала кинокомпания ART Picturies Studio, приняли участие самые известные российские актёры.

Трейлер к новому фильму. Видео © ART Picturies Studio

В трейлере звучит знакомая всем песня «Скажите, как его зовут?», заимствованная из советского фильма про Буратино. Слова к композиции в своё время написал Юрий Энтин. Создатели постарались сохранить традиции и сделать кино о деревянном смекалистом мальчике в классическом ключе, без серьёзных отступлений от сюжетной линии. При этом лента насыщена спецэффектами, что должно придать событиям на экране большей сказочности и создать ауру волшебства, до которого буквально можно дотронуться рукой.

Как мальчик из полена превратился в 3D-куклу: сравниваем героев из советского фильма и «Буратино» 2026
Как мальчик из полена превратился в 3D-куклу: сравниваем героев из советского фильма и «Буратино» 2026

Ещё весной Life.ru писал о съёмках нового фильма «Буратино». В нём участвуют российские актёры первой величины. Роль Пьеро исполнил Марк Эйдельштейн, известный по оскароносному фильму «Анора», Артемона сыграл Рузиль Минекаев («Слово пацана»). В роли Кота Базилио выступил Александр Петров, а Карабасом Барабасом стал Фёдор Бондарчук. Режиссёр картины — Игорь Волошин. Премьера запланирована на 1 января 2026 года.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar