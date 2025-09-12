Появился трейлер фильма Буратино с Бондарчуком в роли Карабаса
Обложка © ART Picturies Studio
В России презентован трейлер нового фильма «Буратино» по мотивам известной сказки Алексея Толстого, на широкий экран лента выйдет в начале следующего года. В съёмках, как уже сообщала кинокомпания ART Picturies Studio, приняли участие самые известные российские актёры.
Трейлер к новому фильму. Видео © ART Picturies Studio
В трейлере звучит знакомая всем песня «Скажите, как его зовут?», заимствованная из советского фильма про Буратино. Слова к композиции в своё время написал Юрий Энтин. Создатели постарались сохранить традиции и сделать кино о деревянном смекалистом мальчике в классическом ключе, без серьёзных отступлений от сюжетной линии. При этом лента насыщена спецэффектами, что должно придать событиям на экране большей сказочности и создать ауру волшебства, до которого буквально можно дотронуться рукой.
Ещё весной Life.ru писал о съёмках нового фильма «Буратино». В нём участвуют российские актёры первой величины. Роль Пьеро исполнил Марк Эйдельштейн, известный по оскароносному фильму «Анора», Артемона сыграл Рузиль Минекаев («Слово пацана»). В роли Кота Базилио выступил Александр Петров, а Карабасом Барабасом стал Фёдор Бондарчук. Режиссёр картины — Игорь Волошин. Премьера запланирована на 1 января 2026 года.