Появился трейлер фильма Буратино с Бондарчуком в роли Карабаса

В России презентован трейлер нового фильма «Буратино» по мотивам известной сказки Алексея Толстого, на широкий экран лента выйдет в начале следующего года. В съёмках, как уже сообщала кинокомпания ART Picturies Studio, приняли участие самые известные российские актёры.

В трейлере звучит знакомая всем песня «Скажите, как его зовут?», заимствованная из советского фильма про Буратино. Слова к композиции в своё время написал Юрий Энтин. Создатели постарались сохранить традиции и сделать кино о деревянном смекалистом мальчике в классическом ключе, без серьёзных отступлений от сюжетной линии. При этом лента насыщена спецэффектами, что должно придать событиям на экране большей сказочности и создать ауру волшебства, до которого буквально можно дотронуться рукой.