Как мальчик из полена превратился в 3D-куклу: сравниваем героев из советского фильма и «Буратино» 2026
Советская сказка, которую мы помним с детства, возвращается в новом прочтении. Сравниваем героев известного советского фильма «Приключения Буратино» и трейлера нового «Буратино» 2026 года.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk, © Freepik
Была ли у вас в детстве любимая кассета, затёртая до дыр? У многих такой была — «Приключения Буратино». Весёлый мальчишка из полена, поющий Карабас, хитрые Алиса и Базилио — это был не просто фильм, а воспоминание о времени, когда чудо не требовало графики. Теперь, спустя 50 лет, культовую сказку переснимают.
Новый «Буратино» 2026 года — масштабный проект с компьютерной графикой, молодыми звёздами и современным блеском. Новая версия выходит под продюсированием Фёдора Бондарчука и, кажется, нацелена одновременно и на детскую аудиторию, и на ностальгирующих взрослых. Сравниваем героев, образы и впечатления.
Цифровой мальчик из полена
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Вместо живого и задорного Дмитрия Иосифова — виртуальный образ, созданный с помощью CGI. Буратино теперь не мальчик, а графическая кукла, движения которой записывают с талантливой юной актрисы Виты Корниенко, знакомой зрителям по «Папиным дочкам. Новые» и «Льду». В советской сказке голос герою подарила актриса Татьяна Канаева.
Папа Карло: добрый взгляд vs печальная брутальность
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Николай Гринько, который когда-то играл Папу Карло, был похож на настоящего дедушку — с добротой в глазах. Его преемник — Александр Яценко, известный по ролям «добрых неудачников». Новый Папа Карло получился более драматичным и сдержанным. Это уже не уютный шарманщик, а скорее герой сложной судьбы — грустный и молчаливый.
Карабас-Барабас: вместо страха — эстетика
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Гениальный Владимир Этуш сделал из Карабаса образ не только злодея, но и харизматичного артиста. В новой версии роль исполнит продюсер фильма — Фёдор Бондарчук. Его Карабас получился не менее харизматичным и ярким, но другим.
Взрослая Мальвина
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Помните голубоволосую малышку Таню Проценко? В новом фильме её место заняла внучка Валентины Талызиной — Анастасия. Красивая, талантливая, но... ей 25. Это уже не ребёнок, а взрослая кукла, больше похожая на сказочную учительницу, чем на подругу Буратино.
Кот Базилио и Лиса Алиса: из гротеска в глянец
Фото © Кадры из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадры из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Ролан Быков и Елена Санаева сделали своих персонажей незабываемыми. Грим, голос, мимика — всё было живым и ярким. Сейчас этих героев играют Александр Петров и Виктория Исакова – талантливые звёзды российского кино. Но вместо хитрости и карикатурности — стиль и тонкий расчёт. Они слишком красивые и обаятельные, чтобы быть смешными.
Черепаха Тортила: голос мудрости на новый лад
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
В легендарной версии роль Тортилы досталась Рине Зелёной — актрисе с характером. Её черепаха не просто старая, она была настоящей бабушкой всех сказочных существ. Светлана Немоляева — выбор статусный, уважаемый и идеально подходящий под мудрый образ Тортилы.
Новые Пьеро, Арлекин и Артемон
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Конечно, создатели не обошлись без крашей всех девочек. Один из самых заметных представителей нового поколения — Рузиль Минекаев — примерит на себя роль Арлекина. Он предстанет лёгким и жизнерадостным, почти карнавальным героем, призванным оживить сюжет. В советской версии Арлекина играл Гриша Светлоусов — наивный и обаятельный мальчик с яркой мимикой, теперь же образ обретает больше драйва и темпа.
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
Печальную половину этой комедийной маски — Пьеро — сыграет 26-летний Степан Белозёров, известный по «Льду-3» и сериалу «13-я клиническая». Его герой — тонкий, ранимый и, кажется, уже слишком взрослый, чтобы бесхитростно влюбляться в Мальвину. И пусть он работает на контрасте, конкуренцию ему всё же составит Рома Столкарец, мальчик из Минска, чьё трогательное исполнение Пьеро в 1975 году доводило до слёз весь СССР.
Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk
В советской экранизации роль пса Артемона с пышной гривой исполнил восьмилетний темноволосый мальчик из Литвы — Томас Аугустинас. В современной российской версии этого персонажа сыграл юный кумир девочек Марк Эйдельштейн, известный по сериалу «Монастырь» и фильмам «Сто лет тому вперёд» и «Анора».
Современный «Буратино» 2026 года — это кино другого времени. Оно снято профессионально, с размахом и уважением к оригиналу. Даже музыку Алексея Рыбникова обещают сохранить, пусть и в новой аранжировке. Скорее всего, дети примут этот фильм с интересом. Он яркий, динамичный и современный. Понравится ли он ностальгирующим взрослым? Узнаем уже после выхода картины 1 января 2026 года.