Как мальчик из полена превратился в 3D-куклу: сравниваем героев из советского фильма и «Буратино» 2026

Была ли у вас в детстве любимая кассета, затёртая до дыр? У многих такой была — «Приключения Буратино». Весёлый мальчишка из полена, поющий Карабас, хитрые Алиса и Базилио — это был не просто фильм, а воспоминание о времени, когда чудо не требовало графики. Теперь, спустя 50 лет, культовую сказку переснимают.

Новый «Буратино» 2026 года — масштабный проект с компьютерной графикой, молодыми звёздами и современным блеском. Новая версия выходит под продюсированием Фёдора Бондарчука и, кажется, нацелена одновременно и на детскую аудиторию, и на ностальгирующих взрослых. Сравниваем героев, образы и впечатления.

Цифровой мальчик из полена

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Вместо живого и задорного Дмитрия Иосифова — виртуальный образ, созданный с помощью CGI. Буратино теперь не мальчик, а графическая кукла, движения которой записывают с талантливой юной актрисы Виты Корниенко, знакомой зрителям по «Папиным дочкам. Новые» и «Льду». В советской сказке голос герою подарила актриса Татьяна Канаева.

Папа Карло: добрый взгляд vs печальная брутальность

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Николай Гринько, который когда-то играл Папу Карло, был похож на настоящего дедушку — с добротой в глазах. Его преемник — Александр Яценко, известный по ролям «добрых неудачников». Новый Папа Карло получился более драматичным и сдержанным. Это уже не уютный шарманщик, а скорее герой сложной судьбы — грустный и молчаливый.

Карабас-Барабас: вместо страха — эстетика

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Гениальный Владимир Этуш сделал из Карабаса образ не только злодея, но и харизматичного артиста. В новой версии роль исполнит продюсер фильма — Фёдор Бондарчук. Его Карабас получился не менее харизматичным и ярким, но другим.

Взрослая Мальвина

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Помните голубоволосую малышку Таню Проценко? В новом фильме её место заняла внучка Валентины Талызиной — Анастасия. Красивая, талантливая, но... ей 25. Это уже не ребёнок, а взрослая кукла, больше похожая на сказочную учительницу, чем на подругу Буратино.

Кот Базилио и Лиса Алиса: из гротеска в глянец

Фото © Кадры из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадры из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Ролан Быков и Елена Санаева сделали своих персонажей незабываемыми. Грим, голос, мимика — всё было живым и ярким. Сейчас этих героев играют Александр Петров и Виктория Исакова – талантливые звёзды российского кино. Но вместо хитрости и карикатурности — стиль и тонкий расчёт. Они слишком красивые и обаятельные, чтобы быть смешными.

Черепаха Тортила: голос мудрости на новый лад

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

В легендарной версии роль Тортилы досталась Рине Зелёной — актрисе с характером. Её черепаха не просто старая, она была настоящей бабушкой всех сказочных существ. Светлана Немоляева — выбор статусный, уважаемый и идеально подходящий под мудрый образ Тортилы.

Новые Пьеро, Арлекин и Артемон

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Конечно, создатели не обошлись без крашей всех девочек. Один из самых заметных представителей нового поколения — Рузиль Минекаев — примерит на себя роль Арлекина. Он предстанет лёгким и жизнерадостным, почти карнавальным героем, призванным оживить сюжет. В советской версии Арлекина играл Гриша Светлоусов — наивный и обаятельный мальчик с яркой мимикой, теперь же образ обретает больше драйва и темпа.

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

Печальную половину этой комедийной маски — Пьеро — сыграет 26-летний Степан Белозёров, известный по «Льду-3» и сериалу «13-я клиническая». Его герой — тонкий, ранимый и, кажется, уже слишком взрослый, чтобы бесхитростно влюбляться в Мальвину. И пусть он работает на контрасте, конкуренцию ему всё же составит Рома Столкарец, мальчик из Минска, чьё трогательное исполнение Пьеро в 1975 году доводило до слёз весь СССР.

Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk © Кадр из фильма «Буратино», режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Аксинья Борисова, Алина Тяжлова / Kinopoisk

В советской экранизации роль пса Артемона с пышной гривой исполнил восьмилетний темноволосый мальчик из Литвы — Томас Аугустинас. В современной российской версии этого персонажа сыграл юный кумир девочек Марк Эйдельштейн, известный по сериалу «Монастырь» и фильмам «Сто лет тому вперёд» и «Анора».