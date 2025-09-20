Русский дом в Лусаке собрал соотечественников и замбийские семьи на показ «Чебурашки»
В Лусаке при поддержке РОСКИНО стартовал цикл современных российских фильмов для семейного просмотра. Первая демонстрация собрала около сотни зрителей в Русском доме, где показали долгожданный фильм «Чебурашка». Видео оказалось в распоряжении Life.ru.
На показ собрались российские соотечественники, замбийские семьи и иностранные граждане, постоянно проживающие в Замбии. В течение года российские фильмы демонстрируются на уличном экране Русского дома, а каждую пятницу в течение двух месяцев будут показывать самые яркие картины последних лет, включая «По-щучьему велению», «Холоп», «Летучий корабль» и другие.
Ранее студенты курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Замбии отметили 3 сентября исполнением песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Мероприятие было приурочено к дате, ставшей культурным феноменом в русскоязычном интернете. Студенты исполнили шлягер под гитарный аккомпанемент, а видео с выступлением оказалось в распоряжении Life.ru.