Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 09:12

Русский дом в Лусаке собрал соотечественников и замбийские семьи на показ «Чебурашки»

Русский дом в Лусаке начал показ российских фильмов с Чебурашки

В Замбии стартовал цикл современного российского кино для семейного просмотра. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Замбии стартовал цикл современного российского кино для семейного просмотра. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Лусаке при поддержке РОСКИНО стартовал цикл современных российских фильмов для семейного просмотра. Первая демонстрация собрала около сотни зрителей в Русском доме, где показали долгожданный фильм «Чебурашка». Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

В Замбии стартовал цикл современного российского кино для семейного просмотра. Видео © Предоставлено Life.ru

На показ собрались российские соотечественники, замбийские семьи и иностранные граждане, постоянно проживающие в Замбии. В течение года российские фильмы демонстрируются на уличном экране Русского дома, а каждую пятницу в течение двух месяцев будут показывать самые яркие картины последних лет, включая «По-щучьему велению», «Холоп», «Летучий корабль» и другие.

Украина пала перед чарами «Маши и Медведя» – мультик стал самым популярным в стране
Украина пала перед чарами «Маши и Медведя» – мультик стал самым популярным в стране

Ранее студенты курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Замбии отметили 3 сентября исполнением песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Мероприятие было приурочено к дате, ставшей культурным феноменом в русскоязычном интернете. Студенты исполнили шлягер под гитарный аккомпанемент, а видео с выступлением оказалось в распоряжении Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • замбия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar