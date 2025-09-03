Африканцы из Русского дома в Замбии спели хит Шуфутинского Третье сентября
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Студенты курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Замбии отметили 3 сентября исполнением песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Мероприятие было приурочено к дате, которая в русскоязычном интернете стала культурным феноменом.
Студенты Русского дома в Замбии исполнили песню «Третье сентября». Видео © Life.ru
Видео оказалось в распоряжении Life.ru. В ролике группа студентов под гитарный аккомпанемент исполнила шлягер, популярность которого в интернет-среде давно перешагнула границы первоначального жанра.
Флешмоб прошел в неформальной обстановке и стал творческим началом нового учебного года для студентов, изучающих русский язык в Замбии.
Кстати, сам певец Михаил Шуфутинский считает, что третье сентября для россиян стало народным праздником из-за его песни, строки из которой, кажется, знают все граждане нашей страны. Маэстро выразил благодарность всем, из-за кого его композиция стала такой всеобъемлющей.