Африканцы из Русского дома в Замбии спели хит Шуфутинского Третье сентября

Студенты курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Замбии отметили 3 сентября исполнением песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Мероприятие было приурочено к дате, которая в русскоязычном интернете стала культурным феноменом.

Студенты Русского дома в Замбии исполнили песню «Третье сентября». Видео © Life.ru

Видео оказалось в распоряжении Life.ru. В ролике группа студентов под гитарный аккомпанемент исполнила шлягер, популярность которого в интернет-среде давно перешагнула границы первоначального жанра.

Флешмоб прошел в неформальной обстановке и стал творческим началом нового учебного года для студентов, изучающих русский язык в Замбии.